Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırlanan eserler sergilendi

31.08.2019 19:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının iş birliği sonucu Hakkari'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yapılan eserler sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Deneyap Atölyesi'nin kurulduğu 12 şehirden biri olan Hakkari'de, üstün yetenekli öğrencilere geleceğin teknolojisi öğretiyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki atölyelerde öğrencilerin hazırladığı 30 proje sergilendi.

Vali İdris Akbıyık ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, açılışını yaptıkları sergiyi gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, projelerin iki ay süren çalışmanın ardından tamamlandığını söyledi.

Kente çok iyi projeler hazırlayan öğrenciler yetiştireceğini anlatan Güldal, "Öğrencilerimiz ilimize ülkemize çok güzel projeler sunmuş olacak. Bilim adamı olacak öğrenciler yetişiyor. İnşallah ilimize ve ülkemize yararlı öğrenciler yetişecek." dedi.

Sergiye İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA