Deneyap Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) "Geleceğin Teknoloji Yıldızları" Programı ilk mezunlarını verdi.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 18 bin başvuru arasından seçilerek Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıllık eğitim almaya hak kazanan 410 öğrenciden 363'ü mezun oldu.

Robotik kodlamadan, siber güvenliğe, yapay zekadan nanoteknolojiye kadar 10 farklı branşta yer alan 326 saatlik özel eğitimi 259'u ortaokul, 104'ü lise öğrencisi olmak üzere 363 Teknoloji Yıldızı tamamladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nde meşaleyi en önde taşıyacak gençler için çevrim içi olarak düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kurucuları, yöneticileri, eğitmenleri, gönüllüleri, mentorları, veliler ve öğrenciler katıldı.

"Milli Teknoloji Hamlesi teknolojide bağımsızlık mücadelesidir"

Açıklamada mezuniyet törenindeki konuşmasına yer verilen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 2017 yılında teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk programlarımızdan biri Türkiye'nin Teknoloji Yıldızlarını geliştirmek için oluşturduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri programıydı. İlk mezunlarımızı vermenin heyecanını yaşadığımız bugün, bu programı ilk kez başarıyla tamamlayan, bizim de vakıf gönüllülerimizle, eğitmenlerimizle, kurucularımız ve vakıf yöneticilerimizle aslında emeklerinizin somut bir şekilde sonuçlandığını gördüğümüz çok özel bir gün. Vakıf olarak tüm faaliyetlerimizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi nedir? Milli Teknoloji Hamlesi özgüvendir, Milli Teknoloji Hamlesi teknolojide bağımsızlık mücadelesidir. Güçlü ve bağımsız geleceğimizin garantisidir."

Deneyap Teknoloji Atöyeleri gibi çalışmalarla Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyonunun gelişmesi, gençlerin erken yaşta bu seferberliğe adım atması ve Türkiye'yi güçlü bir geleceğe hazırlamak için birçok program başlattıklarını aktaran Bayraktar, "Bilim Türkiye Programı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Milli Teknoloji Burs Programı ve T3 Girişim Merkezi. Bütün bu seferberlikler aslında hepsi birer kıvılcım ve o kıvılcım artık alevlendi. Şimdi meyvelerini veriyor ve sıra gençlerimizde. Sizlerden, ülkeniz ve insanlık için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip çıkmanızı, başarılı bir şekilde ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceği için çalışmanızı, somut proje odaklı yüksek katma değerli ürünler, sistemler, teknolojiler geliştirmenizi bekliyoruz. Hepinizin başarılarını kutluyor, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah uzaya da imza atacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır ise ilk mezunları vermenin tüm vakıf kurucuları ve Mütevelli Heyeti için büyük bir heyecan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan hayatında pek çok işe dahil olabiliyor. Kimisi gönüllü olarak kimisi profesyonel olarak. Ama hayatımızda dahil olduğumuz bazı şeyler var ki gerçekten bıraktığımız izlerden çok daha fazlasını onlar bizim üzerimizde bırakıyorlar. Ayrıca Deneyap projesi de zannediyorum bizim için böylesi bir proje. Bizi de dönüştüren, hayatımızda önemli izler bırakan bir proje. İnşallah bu projenin önümüzdeki dönemde Mili Teknoloji Hamlesi yolculuğumuza çok büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Hem Milli Teknoloji Hamlesi'nin hem de Deneyap projesinin aslında bazı ana hedefleri var. Bunların başında fırsat eşitliğini gerçekleştirmek geliyor. Biz teknoloji geliştirme süreçlerinin dünyada sadece bazı ülkelerin elinde olmasının doğru olmadığını, teknolojinin bütün insanlığın hizmetinde olması gerektiğini bütün insanlığın da teknoloji geliştirme kabiliyeti edinme hakkı olduğunu düşünüyoruz.

Hem bütün ülkelerde hem de her ülkenin içerisinde toplumun bütün kesimlerinde bu hakkın gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Mili Teknoloji Hamlesi'nin ve Deneyap projesinin ana hedeflerinden biri bu fırsat eşitliğini gerçekleştirmek. İstanbul'da başladığımız bu yolculuğu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Bugün 30 ilimizde Deneyap teknoloji atölyelerimiz aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Antalya'ya Deneyap Teknoloji Atölyeleri'miz var. Toplumun tüm kesimlerinin dahil olabileceği ve yine toplumun bütün kesimlerinin çocuklarının eğer yeteneklilerse eğer gayretlilerse eğer çalışıyorlarsa önlerindeki engellerin kaldırılmasını sağlayacak işleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Deneyap projesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Milli Teknoloji Hamlesi için ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını yetiştirmeye ve büyük bir takım olarak önemli başarılar elde etmeye katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

Kacır, savunma sanayisinde büyük başarılar elde edildiğini anımsatarak, bugün Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi kritik teknolojilerini üretebilen, geliştirebilen dünyaya rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir ülke konumuna yükseldiğini bildirdi.

Mehmet Fatih Kacır, "Biz bu başarıyı diğer teknoloji alanlarına yaygınlaştıracağız. İnşallah uzaya da imza atacağız. Tarım, enerji, ulaştırma, sağlık, gıda teknolojilerinde de benzer başarılar elde edeceğiz. Bu süreçte bu yolculuğun öncüleri Deneyap mezunları olacak. Bu programın ilk mezunları bu yolculuğu bu bayrağı çok yüksek yerlere taşıyacak." ifadelerini kullandı.

"Yaptığınız her işi kendi işiniz gibi görüp, kendi yeriniz gibi çalışın"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise 2017 yılında kurulmuş çok genç ama bunun yanında da kocaman bir aile olmayı başarmış bir vakıf olduklarını belirterek, Deneyap'ın da ilk projeleri olduğunu anımsattı.

Selçuk Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayal ettiğimiz noktadan da çok öteye geçti bugün. Yine baktığımızda dünyaya adeta damgasını vuran TEKNOFEST gibi etkinliklerimiz oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak biz medeniyetimizden ve ülkemizden yüksek teknoloji ve bilimde muasır medeniyetler seviyesinin üstünde başarılar neden çıkmasın hedefiyle yola çıktık. 'Pozitif bilimin, bilimsel metodolojinin kurucusu olan medeniyetimizi yine aynı noktaya getirmek için ne yapabiliriz'i düşündüğümüzde bunun ancak toplumsal bir seferberlikle, toplumun en altından gelen dönüşümle ve dip dalgasıyla mümkün olabileceğini gördük. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'miz ile temelleri iyi atılmış eğitim sistemimize destek olmayı, eksik kalan tarafları, bazı temel unsurları tamamlamaya çalıştık. Matematik, fizik gibi konuları daha somutlaştırarak, robotik kodlamalarla fiziksel fenomenler üzerinden anlatmaya, daha kolay anlaşılır hale getirmeye çalıştık. Çok daha somut bir hale getirerek, merak uyandırarak, okulda gördüğü eğitimleri destekledik."

Bayraktar, yola çıkarken her zaman bilinmezliklerin olabileceğini ifade ederek, "Bu hayatta yaptığımız her işte böyle. Riskler olabilir, bir şeyler ters gidebilir. Biz, en önemli şeyin niyet olduğuna inanıyoruz. Niyetinizin ve düsturunuzun ne olduğu, hangi etik ve ahlakla, bunun yanında hangi düsturla bunu yaptığınızdır önemli olan. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, bir takım olarak hepimiz iyi niyetle bir aradayız. Bugün baktığımızda ülkelerden bile büyük ekosisteme sahip dev teknoloji tekelleri olduğunu görüyoruz. Aslında tam tersi olması gerekirken. Peki bu durumda biz neyi hedefleyeceğiz? Muhakkak medeniyetimizin simgesi olan adalet, ahlak, merhamet değerleriyle harmanlanan kocaman bir ailenin bir parçası olarak bunu gerçekleştirmeye gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün hayal edemeyecekleri bir noktaya geldiklerini anlatan Bayraktar, hem Türkiye açısından hem de dünyaya yaptığı etki açısından çok güzel bir noktada olduklarını bildirdi.

Bayraktar, bunun bir başlangıç olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ağabeyiniz olarak sizlere tavsiyem, ben liseyi bitirdiğimde üniversite eğitimime devam ettim, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Sonrasında yurt dışında burslu olacak şekilde araştırma görevlisi olarak çalıştım ve yüksek lisansıma devam ettim. Sonrasında ikinci bir yüksek lisans yaptım ve bu süreçte bir taraftan da araştırma görevlisiydim. Laboratuvarda yüksek teknolojili projelerde çalışıyorduk. Ama bu çalışmalarımı yaparken aslına bakarsanız belki başkasının yanında çalışıyordum ama yaptığım işi hep kendi işim gibi gördüm. Kendi yerim gibi çalıştım. Laboratuvarda sadece robot helikopterlerle uğraşmıyordum yeri süpürmeyle de uğraşıyordum.

Çünkü kendi yerim gibi görüp, çalışıyordum. Orada laboratuvar sorumluluğunu da bana verdiler. İnsanın yaptığı her işe dört kolla sarılması, sizin çok daha yüksek kapasiteli kişilerin arasında fark yaratmanızı sağlayan önemli hususlardan biri oluyor. Sizler de on binlerce öğrenciden ilk 400'e girenler, en nitelikli en donanımlı vasıflara sahip genç kardeşlerimizsiniz. Bu bakış açısına sahip olmanızı tavsiye ederim. Hikaye sizinle ilgili. Sizin insanlığa, toplumumuza ve ülkemize sunacağınız ve dolaylı olarak kendinize sağlayacağınız katkıyı en yükseğe çıkarın. Bunu asla unutmayın. Yaptığınız her işi kendi işiniz gibi görüp, kendi yeriniz gibi çalışın. Mezuniyetiniz ile çıraklıktan ustalığa doğru adım attınız. Tecrübenizi kardeşlerinize aktaracaksınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum."

İlk Deneyap mezunlarından Pertevniyal Lisesi son sınıf öğrencisi Feyza Develioğlu, Deneyap'ta aldığı eğitim, geçirdiği süre, tanıdığı insanların kendisini keşfetme ve kendisine olan güveni olduğunu belirterek, "Tek kelimeyle farkındalığım oldu. Türkiye Teknoloji Takımı adlı bir oluşum kurulacağını ve gençlere eğitim verileceğini duyduğumda kesinlikle yer almak istedim. Katıldığıma, seçildiğime orada geçirdiğim zamana ve aldığım eğitime baktığımda hayatımdaki en güzel ve faydalı karar diyebilirim. Hayallerine sınır koydurmayan 'tasarladığını üretebilirsin' mantığıyla, eğitmen ve malzeme desteğiyle, sağladığı çalışma ortamıyla gençlerin bu alanda kendi yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerine güven duymalarını sağlayan Deneyap ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı benim dönüm noktam ve mühendislik sevdam oldu." ifadelerini kullandı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri yurdun dört bir yanında

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri 2017 yılında başladı. 18 bin başvuru alan projede, eğitim almaya hak kazanan 410 öğrenciye 3 yıl boyunca özel bir program hazırlanarak 326 saatlik bir eğitim verildi.

Üretim ve Tasarım (40 saat), Robotik ve Kodlama (30 saat), Elektronik Programlama (32 saat), Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik (32 saat), Enerji Teknolojileri (40 saat), Nanoteknoloji (24 saat), Havacılık ve Uzay Teknolojileri (32 saat), Mobil Uygulama ve Programlama (48 saat) ve Yapay Zeka(48 saat) gibi konuların yer aldığı 10 farklı branşta verilen eğitimler için 380 eğitmen görev yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öğrencilere verdiği eğitimlerin yanı sıra 54 Deneyap takımı için görevlendirdiği 108 mentor ile bir yıl sürecinde takım-mentor toplantıları yaparak TEKNOFEST 2020 hazırlıklarını sürdürdü. Öğrencilere yarışma bazlı teknik destek eğitimleri verildi.

Takımlar, projeleri ile TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına hazırlandı ve büyük başarılar elde ettiler. Deneyap Atölyesi öğrencilerine ayrıca proje şenlikleri düzenlendi. Proje çalışmaları değerlendirilerek öğrencilerin hem kişisel hem de bilişsel gelişimlerine katkılar sağlandı.

Türkiye'nin önde gelen Baykar, Arçelik, GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK MAM gibi teknoloji şirketlerine yapılan teknik gezilere katıldılar. Düzenlenen yaz ve kış doğa kamplarında birbirlerini daha yakından tanıyarak sosyalleşme fırsatı da yakaladılar. Aile-çocuk-eğitim ilişkisine de çok önem verilen projede 3 yıl boyunca merkezi olarak 23 veli toplantısı yapıldı ve ebeveynler çocukları hakkında detaylı olarak bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt