Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başladı

Çocukları geleceğe hazırlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başladı.

Çocukları geleceğe hazırlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başladı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden (TEKNOFEST) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam ediyor.

Tüm illerde teknoloji atölyelerinin kurulmasının hedeflendiği planın 3. fazında 27 ilde daha teknoloji atölyeleri açılacak.

Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da açılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul sınavlarına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf düzeyinde başvuru yapılabilecek.

Öğrenciler, "e-sınav" ve "uygulama sınavı" olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

Adayların elektronik ortamda yapılacak sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz'a kadar tamamlamaları gerekiyor. e-sınav ise 2-23 Ağustos'ta 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.

3 yıl sürecek teknoloji odaklı ücretsiz eğitimler

Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen ve 3 yıl süren eğitimler boyunca öğrencilere; tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yapay zeka, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik ve mobil uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor.

Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Programa katılan öğrencilerin 3 yıllık ücretsiz eğitim hakkı kazandığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıllık eğitimin ilk 2 yılı teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler, bir yılını ise takım olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanması süreci oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin dikkate alındığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ortak eğitim müfredatı uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan