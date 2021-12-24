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Denetlenmeyen mekan kalmayacak

Denetlenmeyen mekan kalmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yılbaşı denetimleri kapsamında Tekirdağ'da gıda işletmeleri, fabrikalar ve marketlerin yanı sıra içkili mekanlar ve restoranlarda mercek altına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Yılbaşı denetimleri kapsamında Tekirdağ'da gıda işletmeleri, fabrikalar ve marketlerin yanı sıra içkili mekanlar ve restoranlarda mercek altına alındı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol personeli yılbaşı öncesi vatandaşın güvenilir gıdaya erişmesi için denetimler sıklaştırılırdı. Gıda kontrol görevlilerince yılbaşı denetimleri kapsamında içkili lokanta olarak faaliyet gösteren 10 işletmede kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı davranan mekanlara işlem yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın mevzuata uygun ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimler devam etmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Denetlenmeyen mekan kalmayacak

Denetlenmeyen mekan kalmayacak

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