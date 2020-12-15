Denetleme yapan ekipleri görünce kaçtılar, kovalamaca da yakalandılar
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Denetleme yapan ekipleri görünce kaçtılar, kovalamaca da yakalandılar

15.12.2020 06:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 06:57
Denetleme yapan ekipleri görünce kaçtılar, kovalamaca da yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce Aziziye Mahallesi'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetleme yaptığı esnada 2 kişiyi sokakta otururken fark etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Aziziye Mahallesi'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetleme yaptığı esnada 2 kişiyi sokakta otururken fark etti. Polisleri fark eden iki kişi kaçmaya çalışırken yakalandı.

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokakta bulunanlara yönelik emniyet ekiplerince denetleme devam ediyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de muhtelif noktalarda denetimlerini sürdürdüğü esnada, Aziziye Mahallesi'nde sokak üzerinde 2 şahsın oturduğunu fark etti. Şahıslar, polisleri fark ederek hızlıca bölgeden koşarak kaçmaya başladı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de ara sokaklara koşarak kaçan şahısları kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından şahıslar yakalandı. Yapılan sorgularda şahısların sokağa çıkma izinlerinin olmadığı tespit edilerek her iki şahsa da 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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