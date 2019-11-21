Denetimli serbestlikten yararlandı, öyküsüyle Türkiye 3'üncüsü oldu

21.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:47

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın eski hükümlülerin istihdamı konusundaki olumsuz önyargının giderilmesi için düzenlediği öykü yarışmasında, Denizli'de denetimli serbestlikten yararlanan A.E.Ç., Türkiye 3'üncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ortaklığında 'Karanlığı Aydınlananlar' isimli öykü yarışması düzenledi. Eski hükümlülerin istihdamı konusundaki olumsuz önyargının giderilmesi için farkındalığı artırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla yapılan yarışmada, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden eski hükümlü A.E.Ç. yazdığı 'Gündoğumu' isimli öyküsüyle Bölgesel ve Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede 3'ncü oldu.Denetimli serbestlikten yararlanıp, kendisine verilen şansı değerlendirerek iş sahibi olan ve yeniden suça karışmamayı başarma öyküsünü kaleme alan, dereceye giren eski hükümlü A.E.Ç.'nin ödülü, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından kendisine teslim edildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, hükümlülere yönelik önyargılardan uzaklaşılarak destek verilmesi, bir şans tanınması durumunda bu kişilerin tekrar topluma kazandırılabileceğini söyledi. Başsavcı Yılmaz, yeniden suç işlenmesinin önlenebileceğine vurgu yaparak, bu projeyle eski hükümlülere yönelik farkındalığın bir kez daha artırıldığını, diğer yükümlülere örnek olduğunu, yeniden suç işlenmesinin önlenmesinde büyük katkısı olacağını belirtti.

Kaynak: DHA