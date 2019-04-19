Denetimli Serbestlikten Yararlanan Şahıs Hırsızlık Şüphelisi Çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden iş makinelerine ait malzemeleri çalan ve polis tarafından yakalanan şüphelinin denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce iş yerine gelen hırsız veya hırsızlar, iş makinelerine ait 6 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çaldıktan sonra iş yerinde kayıtta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak yanlarında götürmüşlerdi. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası bu defa güvenlik kamerası kayıt cihazı için önlem alan iş yeri sahibi, cihazı demir dolap içerisine koydu. İş yerini soymak için gelen hırsız veya hırsızlar, iş makinelerine ait bakır malzemeleri çaldıktan sonra güvenlik kamerasının kayıt cihazının bulunduğu odaya girerek kayıt cihazını da almak istediler. Ancak bu defa demir dolabı açamayan hırsızlar, kayıt cihazını alamadan ortadan kayboldular.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, malzemelerin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin daha önceden de hakkında çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan Adem B.(27) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli imza atmak için geldiği İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.

Hırsızlık olayında iş yeri çalışanları 35 bin lira değerinde iş makinelerine ait malzemelerin kayıp olduğunu ifade ettiler.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA