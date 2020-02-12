Denetimli serbestlik yükümlülerine mesleki eğitim kursu

12.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:14

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik verilen kursları ziyaret etti.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, beraberinde Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan seramik ve erkek kuaförlüğü kursları ziyaret etti. Yükümlülere meslek edinmelerini sağlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapıldığını belirten Başsavcı Yavuz, yükümlülerin, yapıcı, planlı ve denetimli bir şekilde topluma kazandırabilmesi için farkındalık düzeylerini arttırmak, suç işlemelerine neden olan davranışların düzeltilmesini sağlamakla beraber onlara destek olabilmek adına denetim ve takip işlemleri yapılarak eğitim ve iyileştirme faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Mağdur ve eski hükümlülere yönelik iş, eğitim, ayni, nakdi yardımlar olmak üzere geçen sene 715 kişinin talebi karşılandığını aktaran Başsavcı Yavuz, eski hükümlülere yönelik İŞKUR İl Müdürlüğü ile kendi işini kurmaya yönelik hibe destekleri kapsamında geçen sene 7 hükümlüye kendi işini kurma projesini hazırladığını dile getirdi. Başsavcı Yavuz, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen infaz işlemlerinin yanı sıra yükümlülerin toplumsal adaptasyonlarının saplanması adına iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Geçen sene 16 bin 615 bireysel görüşme, madde bağımlılığı, öfke kontrolü ve genel suçlu davranış programı olmak üzere 2019 yılı içerisinde yürütülen 170 grup çalışması 10 oturum olmak üzere bin 700 oturum ile 2 bin 681 kişiye, geçen sene 498 seminer çalışması ile 24 bin 900 kişiye eğitim ve iyileştirme kapsamında hizmet verilmiştir. Müdürlüğümüzce oluşturulan Adalet Ormanı Projesi kapsamında 65 bin metrekarelik bir alanda yükümlüler tarafından 6 bin 500 fidan toprakla buluşturulmuştur. Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak ücretsiz kamu hizmeti çalışması kapsamında 12 kamu kurumu ile işbirliği halinde 12 bin 571 yükümlü çalıştırılmıştır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmalarını destekler nitelikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyelerde ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla çeşitli müzik aletlerini çalmayı öğrenebilecekleri, bazı spor faaliyetlerini yürütebilecekleri, meslek edindirmeye yönelik kurslarla hobi edinmeleri ve bir istihdam kapısı olabilecek beceriler geliştirebilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA