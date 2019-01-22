Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Midyat'ta da yükümlüler, okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Proje kapsamında, merkez Bağlar Mahallesindeki TOKİ İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunda temizlik ve boya yapıldı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Denetimli Serbestlik Müdürü Serdar Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, söz konusu okullarda incelemelerde bulundu.

Akkiraz, yaptığı açıklamada, okulların güzelleştirilmesi kapsamında yapılan protokolle tüm Türkiye'de bu uygulamanın başladığını hatırlattı.

"İnşallah ülkemizde ihtiyacı olan her yerde Adalet Bakanlığımızın marifetiyle, diğer kurum ve kuruluşlarımızdan her türlü hizmeti giderebilecek bir mekanizma oluştururuz. Bu kapsamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diyen Akkiraz, ilçede belirlenen 4 okulda boya, tadilat ve temizlik işlerinin yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA