Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Mardin, Bingöl ve Siirt'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Mardin'de 13 yükümlü, okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Uygulamayla, merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde genel temizlik ve bakım ihtiyaçları giderilecek 6 okul belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Tuncer, çalışma yapılan Artuklu ilçesindeki Zinciriye İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Başsavcı Bektaş, uygulamanın çeşitli alanlarda sürekli yapıldığını belirterek, "Bakanlıklarımız koordinesinde sosyal içerikli bir proje hazırlanmış.

Mardin'de seçtiğimiz 6 okuldan ilkinde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Sırayla diğer 5 okulumuzda da bu uygulamayı tekrar edeceğiz." dedi.

Bingöl

Bingöl'deki Rekabet Kurumu Anadolu Lisesinde, 8 yükümlü tarafından boya, tadilat ve temizlik çalışmasına başlandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Buğrahan, okulda incelemelerde bulundu.

Çoban, "Projenin uygulandığı okulda çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla bugün ve yarıyıl tatili süresince boya, tadilat ve temizlik işleri yapılacak." diye konuştu.

Siirt

Proje kapsamında Siirt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kentte ihtiyaç duyulan okullarda gerekli işlerin yapılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Çevik Ersin Temel İlkokuluna gelen yükümlüler, temizlik yaptı, sınıfları düzenledi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İrfan Sağlam da okula gelerek, yürütülen çalışmaları inceledi.

Yükümlüler, yarıyıl tatili boyunca kentteki 15 okulda temizlik, tadilat ve boya çalışması yapacak.

Kaynak: AA