- Denetimli serbestlik yükümlüleri okul boyadı

Başsavcı Murat İrcal ile röportaj

Vali Salih Ayhan ile röportaj

Çalışan mahkumlardan detaylar

- Sivas

Sivas'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler, kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 7 okulda temizlik, bakım, boya ve badana işlerini yapıyor.

Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Abdulvahabi Gazi İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, iki bakanlık arasında yapılan protokolü önemsediklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Ayhan, "Elbette toplumsal düzeni ihmal eden ve cezai müeyyideyi uygulaması gereken kişilerin toplumsal hayatla irtibatlarını koparmaması önemli. İşledikleri suçun karşılığını kamuya bir hizmet ve özellikle de eğitime katkı anlamında sunmaları çok anlamlı." dedi.

Bu projenin okullarda gerçekleşmesinin önemini de vurgulayan Ayhan, "Ayrıca proje, kurumlar arası iş birliği açısından da çok önemli. Bir protokol yaparsın ama saha tatbiki, uygulaması bazen çok anlamlı olmuyor. Herhalde işin en güzel uygulanacak yerlerinden biri okullarımızdı. Okullarımızdaki ufak tefek eksiklerimizi kurumlar arası iş birliği ile giderebilmek çok anlamlı." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ise Türkiye genelinde uygulanan projenin Sivas'ta da yürütüldüğünü dile getirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen proje hakkında bilgi veren İrcal, şunları kaydetti:

"Düzen bozulduktan sonra bu düzenin bir otorite tarafından yerine getirilmesi gerekir, bu otorite devlet oluyor. Cezanın infazında çeşitli yöntemler var. Modern ceza infaz sistemlerinde artık değişik alanlarda infaz çeşidi gündemde. Bu infazın topluma dönüşü ve bir mahkumun da vicdanını tatmin etmesi açısından çok önemli bir yeri var. Sivas'ta şu anda 7 okulda bu iş yapılıyor. Okullarda yarıyıl tatilini seçmemizin nedeni de okulların boş olması, diğer kamu kurumlarında da bu iş devam ediyor. Adliyede, başka birimlerde temizlik, tamir, boya gibi birçok hizmetimiz var."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA