Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Boyadı

Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Kayseri'de, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okulları boyadı, sıralarda tadilat yaptı.

Kırıkkale Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen programa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ile yetkililer katıldı.

Vali Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik yükümlülerinden oluşan 8 kişilik ekibin okulun boya ve tadilat işlerini yaptığını söyledi.

Okulun tadilat ve boya işlerinin tamamlanarak eğitim öğretim döneminde çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi için bu çalışmaların devam ettiğini belirten Sezer, "81 ilimizde uygulanan güzel bir faaliyet bu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Ankara'da başlatıldı ve tüm illerde bu faaliyet devam ediyor." diye konuştu.

Başsavcı Ayaz da "Kırıkkale'de 65 hükümlümüz bu şekilde kamuya yararlı işlerde çalışıyor. İlerleyen günlerde inşallah yine bu ekibimizle değişik okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinde görev almak ve bu şekilde kamuya faydalı olmak istiyoruz." dedi.

Açıklamaların ardından yükümlüler okulu boyayıp, sıraları onardı.

Niğde

Niğde'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler, Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu ile Değirmenli beldesindeki Atatürk İlkokulu'nda tamirat, tadilat ve onarım çalışması yaptı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, gazetecilere, bu projeyle hükümlülerin toplum içinde ücretsiz hizmet üreterek cezalarının infazının sağlanması ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında iş hayatı ve çevreye uyumlarının gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Niğde'de kamu kurumlarında 125 hükümlünün cezalarını yerine getirdiğini belirten Seymen, şunları kaydetti:

"Bugün bu okulda okuyan çocuklarımızın daha iyi sıralarda, daha temiz bir okulda eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri bizi oldukça mutlu etmektedir. Bu çalışmalar burada son bulmayacak, bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız karşılıklı iş birliği içerisinde devam ettirilecektir."

Sivas

Sivas'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler, kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 7 okulda temizlik, bakım, boya ve badana işlerini yapıyor.



Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Abdulvahabi Gazi İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, iki bakanlık arasında yapılan protokolü önemsediklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Ayhan, "Elbette toplumsal düzeni ihmal eden ve cezai müeyyideyi uygulaması gereken kişilerin toplumsal hayatla irtibatlarını koparmaması önemli. İşledikleri suçun karşılığını kamuya bir hizmet ve özellikle de eğitime katkı anlamında sunmaları çok anlamlı." dedi.



Bu projenin okullarda gerçekleşmesinin önemini de vurgulayan Ayhan, "Ayrıca proje, kurumlar arası iş birliği açısından da çok önemli. Bir protokol yaparsın ama saha tatbiki, uygulaması bazen çok anlamlı olmuyor. Herhalde işin en güzel uygulanacak yerlerinden biri okullarımızdı. Okullarımızdaki ufak tefek eksiklerimizi kurumlar arası iş birliği ile giderebilmek çok anlamlı." diye konuştu.



Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ise Türkiye genelinde uygulanan projenin Sivas'ta da yürütüldüğünü dile getirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen proje hakkında bilgi veren İrcal, şunları kaydetti:



"Düzen bozulduktan sonra bu düzenin bir otorite tarafından yerine getirilmesi gerekir, bu otorite devlet oluyor. Cezanın infazında çeşitli yöntemler var. Modern ceza infaz sistemlerinde artık değişik alanlarda infaz çeşidi gündemde. Bu infazın topluma dönüşü ve bir mahkumun da vicdanını tatmin etmesi açısından çok önemli bir yeri var. Sivas'ta şu anda 7 okulda bu iş yapılıyor. Okullarda yarıyıl tatilini seçmemizin nedeni de okulların boş olması, diğer kamu kurumlarında da bu iş devam ediyor. Adliyede, başka birimlerde temizlik, tamir, boya gibi birçok hizmetimiz var."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve il protokolü katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Sümer Fen Lisesi'ne gelen 30 yükümlü, burada temizlik ve tadilat işleri yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, gazetecilere, denetimli serbestlik tedbirinin yükümlülerin, topluma kazandırılmasını amaçlayan yeni bir ceza infaz sistemi olduğunu söyledi.



Yarı yıl tatili boyunca farklı okullarda bu faaliyetin düzenleneceğini belirten Akın, şunları kaydetti:



"Adalet Bakanlığı tarafından ülkemiz genelinde bu faaliyetlerin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak amacıyla Ankara'da Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un da katıldığı programa eş zamanlı olarak İl ve Ağır Ceza Merkezi Başsavlıklarında çalışma yapılması tertip edilmiştir. Bu kapsamda, ilimizde pilot olarak belirlenen Sümer Fen Lisesi'nde faaliyetlerin yerine getirilmesine eşlik etmek amacıyla bir arada bulunmaktayız. Okulumuzda belirlenen faaliyetleri yapmak üzere şu anda 30 hükümlü bulunmaktadır. Karne tatili süresince Kocasinan ilçemizde belirlenmiş olan 20 okulda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli koordinasyonunda bu çalışmalara 08.00-17.00 saatleri arasında devam edilecektir."



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin de katıldığı programda, protokol üyeleri ve yükümlüler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA