Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Fidan Dikti

Kilis'te, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikti.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yürütülen "Ağaçlandırma ve Koordinasyon" projesi kapsamında, Polateli ilçesi Dümbüllü Mahallesi'nde iki ayrı bölge, protokol üyeleri ve denetimli serbestlik yükümlülerince ağaçlandırıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerle birlikte ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının fidanları dikip daha yeşil bir ortam sağlanması olduğunu kaydeden Durmuş, çalışmalarının mart ayı sonuna kadar devam edeceğini, bu kapsamda da bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Fikret Büyüktopçu da kurum olarak bundan önce de "Yeşil Dünyam" projesi ile çok sayıda fidan dikimi gerçekleştirdiklerini anımsatarak, ağaçlandırma çalışmalarıyla gelecek nesillere layık, yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Etkinliğe, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Çelik, Kilis Barosu Başkanı Hayri Muammer Fazlı Fazlıağaoğlu ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA