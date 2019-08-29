Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

29.08.2019 13:42

Yükümlülerin temizlik çalışmasından detay görüntüler

Protokolün temizlik çalışmasından detay görüntüler

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın konuşması Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yükümlülerle atılan temizlik yaptı.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler, Sekapark Uçurtma Tepesi mevkisinde temizlik çalışması gerçekleştirecek.

Bu kapsamda düzenlenen programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, daha önce buna benzer projelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"ni icra edeceklerini söyledi.

Burada protokol üyeleri ve beraberindeki 40 yükümlüyle çevre temizliği yapacaklarını ifade eden Korkmaz, çevreye atılan ve temizlenmesi gereken çöpleri toplayacaklarını kaydetti.

Korkmaz, işlediği suç nedeniyle kamuya yararlı hizmet yükümlülüğüne tabi tutulan kişilerin hangi işlerde çalıştığını göstermek istediklerini dile getirerek, "Temiz çevre duyarlılığını ve çevrenin kirletilmemesi gerektiğini bunu da başka bir insanın güçlükle toplamasını topluma göstermek istedik. Çevremizin temiz tutulmasını ve temizliğini sağlamak istiyoruz. Birazdan birlikte bu çalışmayı yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA