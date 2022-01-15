Denetimli serbestlik yükümlüleri bu proje ile meslek edinecek

SAMSUN (İHA) - Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, madde bağımlısı veya diğer yükümlü kişilerin meslek öğrenmesi için "Mesleki Eğitim ve Hobi Atölyesi" açıldı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (SESOB) başvuru sahibi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yeşilay Samsun Şubesi ve Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nin ortak olduğu "Her Değişim Bir Umut Projesi" hayata geçirildi. Madde kullanan ve yükümlü kişilerin mesleğe kazandırılması için "Mesleki Eğitim ve Hobi Atölyesi" açıldı. Açılan atölyelerde kuaförlük ve medikal tekstil kursu verilecek.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında yapılan açılış töreninde konuşan SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Birliğimize bağlı 72 odamız bulunmaktadır. Bizler 45 bin esnaf ve sanatkarı temsil ediyoruz. Bizim kuruluşumuzun amacı esnafa yardım etmektir. Bu proje ile yükümlülerimizin yarasına merhem oluyoruz" dedi.

"123 projesi içerisinde birinci olmuş bir projedir"

Konuşma yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Her Değişim Bir Umut Projesi', Yeşilay'ın Türkiye genelinde 123 projesi içerisinde birinci olmuş bir projedir. Projemizin amacı yükümlülerimize meslek edindirmek ve bu mesleğin ustalık belgesini alarak kendi iş sahasını açma imkanı sağlamaktır. Projemiz yaklaşık 10 ay sürecektir. Bu projede bayan ve erkek kuaförlük kursu ve medikal tekstil kursu verilecektir. Günümüzde biliyorsunuz maske ve diğer hijyenik malzemelere ihtiyaç oluştu. İnsanoğlu var olduğundan bu yana kuaförlük mesleği Türkiye'nin en eski mesleklerinden biridir. Dolayısıyla bu iki meslek de revaçta olan ve popülaritesini kaybetmeyecek iki meslektir. Yükümlülerimiz bu mesleğin eğitimini aldıktan sonra ustalık belgesiyle kendi iş yerlerini açabilecekler" diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadele en önemli konulardan bir tanesidir"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise "Yeşilay'ın başlattığı bu proje çağrısı üzerine en yüksek puanı alması suretiyle bu çalışmanın başlangıcına 'Bismillah' demek için buradayız. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz için buradayız. Bu manada yapılan takdire şayandır. Bildiğiniz gibi bağımlılıkla mücadele en önemli konulardan bir tanesidir. Bağımlılıkla mücadele konusu sadece kolluk kuvvetlerinin yapacağı bir iş değildir. Tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerimizin ve üniversitelerimizin hep birlikte çalışması gereken ancak o zaman başarıya ulaşabileceğimiz bir konudur. Bu manada üniversitemizde bağımlılıkla mücadele merkezimiz kuruldu. Bir çocuğumuz artık buna bulaştıysa bu denetimli serbestlikte olabilir, başka sokakta da olabilir. Bu çocuklarımızı hayata yeninde pırıl pırıl ilk başladıkları şeklinde döndürmekte hepimizin bir numaralı görevidir. Bunları yaparken el sanatları, spor ile veya başka alanlarla yapacağız. Bu çocuklarımız eğer iş sahibi olmazlarsa tekrar tekrar eski hallerine dönebiliyorlar. Bu bir handikaptır. Projenin bel kemiğini bu meydana getiriyor. Meslek kazandırdıktan sonra çocuklarımız ilgili yerlerde çalışmak suretiyle artık normal bir hayat düzenine kavuşmuş olacaklardır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından atölyenin kurdele kesimi yapıldı. Samsun Valisi Dağlı ve beraberindekiler atölyeyi gezdi. Toplu fotoğraf ile açılış törene son buldu. - SAMSUN

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