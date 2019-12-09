Denetimli Serbestlik'ten Yüreğir Belediyesi'ne iş gücü desteği

09.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:43

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yüreğir Belediye Başkanlığı arasında, haklarında kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma kararı verilen denetimli serbestlik yükümlülerinin, temizlik işleri ile kamu binalarının bakım-onarım hizmetlerinde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.



Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, arasında imzalanan protokole göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce yönlendirilen yükümlüler, Yüreğir Belediyesine bağlı birimlerde veya birimlerin kontrol ve gözetimi altında bulunan alanlarda ücretsiz çalışacak. Özellikle kamuya ait alanların temizliğinde belediye temizlik ekiplerine destek verecek olan yükümlüler, ihtiyaç halinde ilçede bulunan kamu binalarının boya, badana ve tadilatı ile klima bakım ve onarımlarını gerçekleştirecek. Tüm bu çalışmalar için gerekli olan ihtiyaç malzemeleri ise, Yüreğir Belediye Başkanlığı'nca karşılanacak.



Yüreğir Belediyesi, 2 yıl süre ile geçerli olacak protokol kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Kışla Mahallesindeki Eğitim ve Yenileme Atölyesinde yürüttüğü "Eskimesin Eşyalar, Yenilensin Hayatlar" projesine de destek sağlayacak. İkinci el kıyafetlerin tadilatının yapıldığı, çocuklar için çeşit çeşit oyuncakların üretildiği atölyenin ihtiyacı olan sarf malzemeleri, belediye tarafından karşılanacak.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, çağdaş ceza infaz sisteminde asıl amacın, insanları tüketici pozisyonundan çıkarıp, topluma yararlı işlere yönlendirmek olduğunu belirterek, iki kurum arasında imzalanan protokolün, yükümlülerin topluma entegrasyonu sürecinde, iş disiplini kazanmaları ve sosyal hayata daha hızlı uyum sağlamaları açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Yapılan iş birliğinin, Yüreğir'de yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet almalarına da katkı sağlayacağını ifade eden Yurdagül, "Yükümlülerimiz, Yüreğir'de kamu hizmetlerine sağlayacakları iş gücü desteğinin yanında; temizlik, bakım ve onarım işlerinde ücretsiz çalışacakları için kamu bütçesine de ciddi anlamda katkı sunmuş olacaklar" dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, protokol ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki Eğitim ve Yenileme Atölyesinin çalışma kapasitesinin artırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. İmzalanan protokolün, toplum birliğinin temin edilmesine önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü belirten Kocaispir, "Protokolle yükümlülerimiz üreterek kendilerini değerli hissedecekler. Kurumlarımız arasında uyumlu ve örnek bir protokol oldu. Hayırlı olsun. İlçemizin yararına olacak bütün projelerde, Yüreğir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA