Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'nde yeşil alanlar temizleniyor

29.08.2019 14:59

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında cezalarının kalan infaz sürelerini kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma suretiyle yerine getiren yükümlüler ve Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezalarını infaz etmekte olan hükümlüler Kocasinan ilçesinde bulunan İsmail Tarman parkında çevre temizliği yaptı.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 40 yükümlü, Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan ise 20 hükümlünün katıldığı Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'nde Kocasinan ilçesinde bulunan İsmail Tarman parkında çevre temizliği yapıldı. Denetimli serbestlik hakkında bilgiler veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın; "Denetimli Serbestlik Hizmetleri, yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasını amaçlayan alternatif ceza infaz sistemidir. Bu sistemin bir parçası olan 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz' olarak çalıştırılma yükümlülüğü ise, yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel kuruluşlarla ücretsiz olarak çalıştırılmasıdır. Bu yükümlülük ile yükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesi amaçlanmaktadır. Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kamuya Yararlı Bir İşte ücretsiz olarak Çalıştırılma Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel kuruluşlarla ikili iş birliği protokollerini imza altına alarak yükümlülerin kamu hizmeti cezalarını yerine getirmektedir. Yükümlüler görevlendirildikleri kurumların temizlik, bakım-onarım, ağaç dikim bakım, genel idare hizmetlerini yerine getirmektedirler. Bugün itibariyle 54 kurum/kuruluşta 383 yükümlü çalıştırılmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince yapılan çalışmaların daha yakından tanınması için Adalet Bakanlığınca, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte olup, bu kapsamda Türkiye genelinde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin organizesinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde 26-29 Ağustos 2019 tarihleri aralığında 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' organize edilmiştir. Proje kapsamında Türkiye genelinde piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanlarının temizlik ve bakımı yapılmaktadır. Ankara ilinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL'ün de katılacağı 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' etkinliği programına eş zamanlı olarak Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılıklarında çalışma yapılması tertip edilmiştir" ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi'nce bildirilen temizlik ve bakım yapılacak yeşil alanlarda çalışma yapıldığını kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Akın; "Bu kapsamda, Kocasinan Belediyesince, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumuna temizlik ve bakımı yapılacak yeşil alanlar bildirilmiştir. Yeşil alanların temizlik ve bakımı için gerçekleştirilen etkinliğe, Kayseri Denetimlik Serbestlik Müdürlüğünden 40 yükümlü ve Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20 hükümlü katılmakta olup, ilerleyen zamanlarda bu çalışmalara devam edilecektir. Bu önemli etkinliğe katkılarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanımıza, Denetimli Serbestlik ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlerimize, kurum personellerine, yükümlü ve hükümlülerimize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA