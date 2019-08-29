"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - Murat Kurum

29.08.2019 10:41

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA