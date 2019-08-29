"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.

29.08.2019 10:59

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA
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