"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.
29.08.2019 10:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.
Kaynak: AA