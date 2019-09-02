02.09.2019 17:06

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Diyarbakır'da çevre temizliği yaptı.

Proje doğrultusunda ülke genelinde 7 bin yükümlünün katılımı ile 32 bin kilometrelik alanda temizlik yapıldı.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 4 günlük organizasyonda Kent Orman Parkı ve mesire alanlarında temizlik çalışması yürütüldü.

Etkinliğin son gününde Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ergin, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Erçin ve kamu kurum kuruluşların yetkilileri de hükümlüler ile çalışmalara katıldı.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Erçin, yaptığı açıklamada, bu proje çalışmasının etkili ve yerinde bir faaliyet olduğunu belirterek, çevre temizliği hususunda tüm bireylerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini aktardı.

4 gün süren çalışmaya 210 yükümlü katıldı.

Kaynak: AA