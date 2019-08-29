29.08.2019 19:42

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde çevre temizliği yaptı.

Cizre'deki Sur Dibi ve Bırca Belek parklarında düzenlenen etkinlik kapsamında 31 yükümlü protokol üyeleri ve kurum müdürleri ile çevreyi temizledi.

Çalışmaya, Cizre Cumhuriyet Savcısı Korhan Sert, Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Cizrespor Kulüp Başkan Yardımcısı Sabahattin Sefinç, kurum müdürleri ve Cizre Denetimli Serbestlik Bürosu çalışanları katıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Sert, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan proje çerçevesinde çevre temizliğine karşı duyarlılığı ve bilinci artırmak amacıyla bir temizlik organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Çevre temizliği konusunun geleceği ve gelecek nesilleri ilgilendiren en önemli konulardan biri olduğunu dile getiren Sert, bu konuda farkındalığı artırmak için Bırca Belek ve Sur Dibi parklarında temizlik çalışması yaparak bu alanları çöplerden temizlediklerini aktardı.

Sert, etkinliğe katılan herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA