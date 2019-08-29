29.08.2019 18:58

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanında çevre temizliği yapıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, yapılan bu tür temizlik çalışmalarının bir farkındalık yaratmasını ve halkın da daha duyarlı olmasını istedi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise temiz bir çevrenin sağlıklı medeni bir toplumun temel göstergesi olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın başlattığı projeyle, ülke genelinde parklar ile piknik, yeşil ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden İşlek, "Proje kapsamında Karaman'da 1 milyon 250 bin metrekare alanın temizliği 420 yükümlü ve hükümlü tarafından yerine getirildi." dedi.

Daha sonra Vali Meral ve beraberindekiler hükümlülerle birlikte çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA