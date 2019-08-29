29.08.2019 18:14

Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Ula ilçelerinde hükümlülerce "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında kıyı temizliği yapıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan protokol kapsamında, Gümbet Değirmenler mevkisinde çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan'ın da olduğu yetkililer katıldı.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı açıklamada, projenin hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalışmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Başsavcı Şükrü Arslan da Adalet Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirilen projeye katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Bir ay içinde ikinci kez çevre temizliği yapılan bölgeden yaklaşık bir ton atık malzeme toplandığı bildirildi.

Kaynak: AA