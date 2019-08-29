"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"
Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Osmaniye'de yükümlüler çevre temizliği yaptı.
Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Osmaniye'de yükümlüler çevre temizliği yaptı.
Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 30 yükümlü Karaçay Mesire Yerinin temizlenmesi çalışmasına katıldı.
Yükümlülerin kamuya yararlı, topluma faydalı işlerde çalışmasının önemsendiği belirtilen açıklamada, bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi.