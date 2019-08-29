29.08.2019 17:46

Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde piknik alanı temizlendi.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı tarafından doğayı korumak ve çevre temizliği farkındalığını kazandırmak amacıyla başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi", Vezirköprü ilçesinde de uygulandı.

Çaputlu mevkisindeki piknik alanının temizlendiği projede denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler görev aldı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Göktaş, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan kişilerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılma yükümlülüklerinin infazı kapsamında mesire yerleri ve piknik alanlarının kullanılabilir hale getirildiğini söyledi.

Bu proje ile hükümlülerin rehabiliteleri ile toplumsal katılımlarına fayda sağlamayı amaçladıklarını belirten Göktaş, "Aynı zamanda Vezirköprü halkına 'Çevremizi temiz tutalım' mesajı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan kamu kurumlarının yetkililerine teşekkür eden Göktaş, bundan sonraki etkinliklere kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve Vezirköprü halkının da katılmasını temenni etti.

Kaynak: AA