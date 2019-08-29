29.08.2019 17:14

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Tekirdağ'da çevre temizliği gerçekleştirdi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cahit Erdil, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Fatma Eflatun, Tekirdağ Atatürk Ormanı alanında gerçekleştirilen temizlik faaliyetini inceledi.

Erdil, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından planlanan ve yerelde tüm başsavcılıkların katılığı "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" temizlik ve bakım çalışmalarının yapılmaya başlandığını aktararak, temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA