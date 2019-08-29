29.08.2019 16:50

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Tokat'ta çevre temizliği gerçekleştirdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cem Zamir, 10 yükümlü tarafından Gümenek mesire alanında gerçekleştirilen temizlik faaliyetini inceledi.

Etkinliğe Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altınordu ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA