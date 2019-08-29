29.08.2019 16:28

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Giresun, Trabzon ve Artvin'de çevre temizliği yaptı.

Artvin

Artvin merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Kafkasör Yaylası mesire yerlerinde düzenlenen etkinlikte, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükrü Anbarpınar, denetimli serbestlik uygulamasının amacının yükümlülerin cezaevi koşullarında kalmadan, dışarıda topluma adapte olarak evlerinde, ailelerinden uzakta olmadan günlük hayatlarının idame ettirerek topluma uyum sağlaması olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın son derece başarılı olduğunu gördüklerini dile getiren Anbarpınar, "Hükümlülerimiz birçok kamu kurumunda ücretsiz çalışıyor. Bu tarz etkinliklerde bulunuyorlar. Bu etkinlikler Bakanlığın koordinesinde daha da artırılacaktır. Bugün burada topluma ve devlete faydalı bir etkinlikte bulunuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Artvin Denetimli Serbestlik Müdürü Vekili Ali Fuat Kuşçu, etkinliği, "Temiz toplum, temiz çevre, temiz bir bilinçle olur" sözünden yola çıkarak Artvin'in marka yüzü Kafkasör'de yaptıklarını kaydederek, destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin da etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Programa, İl Sağlık Müdürü Vekili Sibel Ercan, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt ve bazı ilgiler de katılarak yükümlülerle çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA