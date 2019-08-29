29.08.2019 16:28

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Kilis'te hayvan barınağını onarıp, çevre temizliği yaptı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, 8 yükümlü tarafından gerçekleştirilen onarım ve temizlik faaliyetini yerinde inceledi.

Başsavcı Durmuş, burada yaptığı konuşmada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında son dönemlerde gündeme gelen hayvan eziyetlerine tepki vermek ve hayvan haklarına dikkat çekmek adına hayvan barınaklarını onarıp, temizlik faaliyeti gerçekleştirildiğini belirtti.

Amaçlarının kentteki hayvan barınaklarının daha temiz ve yaşanılabilir hale getirilmesi olduğuna dikkati çeken Durmuş, yapılan faaliyetin zaman zaman tekrarlanacağını sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA