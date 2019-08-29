29.08.2019 16:00

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler Seydişehir ilçesinde çevre temizliği yaptı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Kuğulu Park ve şehitlikte incelemede bulundu.

Daha sonra hüküm ve yükümlüler, park ile şehitlikte temizlik yapıp, ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA