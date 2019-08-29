29.08.2019 15:48

Trabzon'daki çevre temizliği ise Ayasofya Kavşağı mevkisinde sahilde gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Trabzon'da çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe katılan Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Derya Kıratlı Akçadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin sadece insanların değil, diğer canlıların da karşılıklı etkileşimlerini sürdürdükleri sosyal, kültürel boyutları olan bir kavram olduğunu söyledi.

Doğanın bu uyumunun çevre kirliliğiyle sekteye uğratıldığına işaret eden Akçadağ, "Çevrenin sağlığını korumak ve bu uyumu bozmamak bizlerin görevi. Çevre bize geçmişten bir miras değil, en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmamız gereken emanettir." dedi.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Gün de 177 yükümlünün çeşitli kamu kurumlarında hizmet yaptığını belirterek, "Bu yıl içerisinde özellikle okullarımızın tatilde olduğu son 3 ay içerisinde 40 farklı okulda 800 dersliğin boya, tamir ve tadilat işlemleri tamamlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çeşitli hastanelerde 30 hasta odası, 3 yoğun bakım ünitesinin boya ve tadilat işleri yapılmıştır." diye konuştu.

Gün, Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesiyle Türkiye genelinde infaz çalışmalarının toplum nezdinde daha yakından tanınması amacıyla piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları gibi uygun yerlerde çalışmalar başlatıldığını da aktardı.

Konuşmaların ardından yükümlüler, Karadeniz sahili boyunca kayalıklar ve yol kenarlarında atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA