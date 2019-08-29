29.08.2019 14:44

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Samsun'da çevre temizliği gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Çorum Çomar Barajı mesire alanında denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ve madde bağımlılarınca çevre temizliği yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'nın da katıldığı etkinlikte 30'a yakın yükümlü tarafından mıntıka temizliği gerçekleştirildi.

Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin temizliğe çok önem verdiğine dikkati çekerek, "Genellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bu tür etkinlikler planlanıyor. Bu kez Adalet Bakanlığımızın güzel bir faaliyeti vesilesiyle bir aradayız. Temizlik bizde imandan gelir. O yüzden her alanda temiz olmak için çaba göstermemiz lazım. Temiz bir çevrenin değerinin daha çok anlaşıldığı günümüzde herkesin başta yaşadığı çevre olmak üzere gittiği her yeri temiz tutmasını temenni ediyorum." dedi.

Aşgın da kurum olarak Çorum'un temiz bir şehir olması için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Temizlik konusunda Çorum, Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında. Daha temiz bir çevrede yaşamak bizim elimizde. Bu tür faaliyetleri toplumda yankı bulması ve duyarlılık oluşturması adına önemli buluyorum." diye konuştu.

Ağca ise Koruma Kurulu olarak denetimli serbestlik kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, cezası bulunan hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Kastamonu

Kastamonu'da 12 yükümlü, Doğa Kültür Köyü'nde otları biçip çevre temizliği yaptı.

Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Özge Türkmenoğlu Kabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Adalet Bakanlığınca hayata geçirildiğini söyledi.

Yükümlülerin kamu hizmeti cezası kapsamında çalışmalar yaptığını belirten Kabacı, "Piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire yerleri gibi yerlerde temizlik yapılması planlandı. Doğa Kültür Köyü'nde 30 dekar arazide çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışması yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Programa Cumhuriyet Savcısı Uğur Çaykara, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Oktay Marşap, Cezaevi 2. Müdürü Toker Tokgöz, İl Özel idaresi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Oktay Sönmezışık katıldı.

Çankırı

Çankırı Belediyesi ve Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda çevre temizliği yapıldı.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Aykurt, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdür Vekili Yüksel Yazıcı, daire müdürleri ve hükümlüler, parkta çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinliğimizin amacı temiz ve sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul teşkil etmesidir. Bunun ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkün olmasından hareketle vatandaşlık görevlerimizden olan paylaştığımız yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, çevre temizliğinin sağlanması için Bakanlığımızca 26-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' başlatılmıştır. Bu proje ile denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi alanlarda temizlik çalışmaları yapılarak farkındalık kazandırılmaktadır."

Samsun

Samsun'da Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atakum ilçesindeki Alanlı Mesire Parkı'nda denetimli serbestlik yükümlülerince yapılan çevre temizliği çalışmalarını inceledi.



Modern ceza hukukunda farklı yaptırımlar bulunduğunu, bunlardan birinin de denetimli serbestlik olduğunu anlatan Kılıç, böylece bu insanların topluma kazandırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Samsun'da 325 denetimli serbestlik yükümlüsünün çeşitli kamu alanlarında cezalarını ifa ettiklerini anlatan Kılıç, "Alanlı Mesire Parkı'nda 14 denetimli serbestlik yükümlüsü kardeşimizle çevre temizliği faaliyetlerini gerçekleştirip tertemiz yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. İhtiyaç duyulan okullarımızda da denetimli serbestlik yükümlüsü kardeşlerimizin katılımıyla okullarda boya, badana, tadilat işlemleri gerçekleştirilmiştir." dedi.

Kılıç, kendilerine yaptıkları hizmetlerde destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler de katıldı.

Kaynak: AA