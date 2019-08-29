29.08.2019 14:26

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Giresun, Trabzon ve Artvin'de çevre temizliği yaptı.

Giresun Kalesi'nde, 12 yükümlünün katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları iş birliğinde 81 ilde bugün denetim serbestlik kapsamındaki hükümlülerin çevre temizliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kişilerde çevre bilinci de aşılamayı hedeflediklerini belirten Alan, "Giresun'da da gözde mekanlardan olan kaleyi seçtik. Burası yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan. 12 hükümlü arkadaşımız tarafından burada temizlik çalışması gerçekleştirilecek. İnşallah amacına ulaşır." dedi.

Etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da katıldı.

Trabzon

Trabzon'daki çevre temizliği ise Ayasofya Kavşağı mevkisinde sahilde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Derya Kıratlı Akçadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin sadece insanların değil, diğer canlıların da karşılıklı etkileşimlerini sürdürdükleri sosyal, kültürel boyutları olan bir kavram olduğunu söyledi.

Doğanın bu uyumunun çevre kirliliğiyle sekteye uğratıldığına işaret eden Akçadağ, "Çevrenin sağlığını korumak ve bu uyumu bozmamak bizlerin görevi. Çevre bize geçmişten bir miras değil, en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmamız gereken emanettir." dedi.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Gün de 177 yükümlünün çeşitli kamu kurumlarında hizmet yaptığını belirterek, "Bu yıl içerisinde özellikle okullarımızın tatilde olduğu son 3 ay içerisinde 40 farklı okulda 800 dersliğin boya, tamir ve tadilat işlemleri tamamlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çeşitli hastanelerde 30 hasta odası, 3 yoğun bakım ünitesinin boya ve tadilat işleri yapılmıştır." diye konuştu.

Gün, Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesiyle Türkiye genelinde infaz çalışmalarının toplum nezdinde daha yakından tanınması amacıyla piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları gibi uygun yerlerde çalışmalar başlatıldığını da aktardı.

Konuşmaların ardından yükümlüler, Karadeniz sahili boyunca kayalıklar ve yol kenarlarında atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

Artvin

Artvin merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Kafkasör Yaylası mesire yerlerinde düzenlenen etkinlikte, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükrü Anbarpınar, denetimli serbestlik uygulamasının amacının yükümlülerin cezaevi koşullarında kalmadan, dışarıda topluma adapte olarak evlerinde, ailelerinden uzakta olmadan günlük hayatlarının idame ettirerek topluma uyum sağlaması olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın son derece başarılı olduğunu gördüklerini dile getiren Anbarpınar, "Hükümlülerimiz birçok kamu kurumunda ücretsiz çalışıyor. Bu tarz etkinliklerde bulunuyorlar. Bu etkinlikler Bakanlığın koordinesinde daha da artırılacaktır. Bugün burada topluma ve devlete faydalı bir etkinlikte bulunuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Artvin Denetimli Serbestlik Müdürü Vekili Ali Fuat Kuşçu, etkinliği, "Temiz toplum, temiz çevre, temiz bir bilinçle olur" sözünden yola çıkarak Artvin'in marka yüzü Kafkasör'de yaptıklarını kaydederek, destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin da etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Programa, İl Sağlık Müdürü Vekili Sibel Ercan, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt ve bazı ilgiler de katılarak yükümlülerle çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA