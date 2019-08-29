29.08.2019 12:42

Adalet Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında 12 hükümlü Ağrı'nın Patnos ilçesinde çevre temizliği yaptı.

Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce organize edilen programda, denetimli serbestlikten faydalanan 12 hükümlü ilçede kamu kurumlarının da yer aldığı Atatürk Mahallesi'nde çevreye atılan plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi.

Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, temiz çevre, temiz toplumun her yönüyle çok önemli olduğunu ifade etti.

Daşdemir, "Amacımız toplumda bir farkındalık yaratmak, çevre bilincini yerleştirmek ve sonraki nesillere güzel bir çevre bırakmak. Bugün Patnos'ta temizlik faaliyetine katıldık. Amacımız toplum içerisinde faydalı olabilmek için çaba göstermektir. Burada 12 arkadaşımız görevli olarak bulunmakta. Toplu olarak çalışmanın faydalı olacağını göstermek için burada bulunduk." diye konuştu.

Programa, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, Cumhuriyet Savcısı Abdülaziz Kaplı, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin ve Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Serdar Şayan katıldı.

Kaynak: AA