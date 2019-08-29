29.08.2019 14:32

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz C¸evre" Projesi kapsamında Edirne'de denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler çevre temizliği yaptı.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümlülerine katılımıyla Musabeyli Koruluğu mesire alanı, NATO Köprüsü civarı bakım ve temizliği yapıldı.

Etkinliğe Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Cumhuriyet Savcısı Ramazan İzgeç, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Çevre ve Şehircilik il Müdür Yardımcısı Murat Bilgin Bilici, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin ve denetimli serbestlik personeli de katıldı.

Edirne Belediyesi, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu da araç ve malzeme desteğiyle etkinliğe katkı sundu.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Yıldır, anlamlı bir etkinlik gerçekleştiğini belirterek, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak adaletin onarılması ve hükümlülerin topluma kaynaşarak katılımlarını sağlamaya yönelik yaptığımız temiz çevre projesi kapsamındaki mesire alanı temizliği çalışmalarımıza emeği geçen çalışanlarımıza ve katkı sunan paydaş kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunar, bu tür faaliyetlerin artarak devamını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA