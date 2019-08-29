29.08.2019 12:54

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz C¸evre Projesi" kapsamında Konya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, kent merkezindeki parkların temizlik işlerini yaptı.

Tu¨rkiye'de es¸ zamanlı olarak 81 ilde yapılan "Denetimli Serbestlik Temiz C¸evre Projesi" faaliyetleri kapsamında, Konya Ac¸ık Ceza I·nfaz Kurumu ve Konya Denetimli Serbestlik Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından organize edilen etkinlikte hükümlüler, Karatay ilçesinde bulunan Adalet Parkı'nın temizliğini yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğünü söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Altay, şöyle konuştu:

"Bugün burada mahkumlar bir parkımızı temizliyor. Böyle bir projenin ve toplumsal faydanın parçası oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi oluşan atıkların da Sıfır Atık Projesi kapsamında ayrıştırılması son derece önemlidir. Konya, belediyecilik faaliyetlerinin en yüksek olduğu iller arasında yer alıyor. Bu manada çok büyük parklara sahibiz. Başsavcılığımızın duyarlılığına da teşekkür ediyorum. Önemli olan parklardaki temizliği, kullananların sağlamasıdır. Bu anlamda çok mesafe katettik. İnşallah bundan sonra bu duyarlılıkla ve bilinçle parklarımızda temizliğe ihtiyaç kalmayacaktır."

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da Konya halkının çevreye karşı duyarlı olduğunu belirtti.

Bu tür projelerin topluma fayda sağladığını dile getiren Solmaz, "Bugün, 20 açık cezaevi mahkumu ile denetimli serbestlikten yararlanan ve çalışma cezası alan 20 arkadaşımız olmak üzere toplam 40 kişi bu parkın temizliğini yapıyor. Dün ve önceki gün de arkadaşlarımız iki parkta daha çalışma yaptı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA