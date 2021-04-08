Denetimli Serbestlik Müdürü Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denetimli Serbestlik Müdürü Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Denetimli Serbestlik Müdürü Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile görüştü

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan 'ı, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Aydın Ticaret Borsası faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın'ın ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin artırılmasına yönelik fikir, plan ve projelerin geliştirilmesini sağlamak adına özverili bir çalışma sergilediklerini dile getirdi. Bu kapsamda Aydın ilinin kalkınması ve kentin markalaşma değerinin artması adına kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Çondur, ortak paydada çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Aydın'ın kalkınması adına gerçekleşecek olan ortak projelerde birlikte hareket etmekten dolayı memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Ajda Pekkan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denetimli Serbestlik Müdürü Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:12:56. #1.15#
title