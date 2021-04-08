Denetimli Serbestlik Müdürü Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile görüştü

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan 'ı, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Aydın Ticaret Borsası faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın'ın ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin artırılmasına yönelik fikir, plan ve projelerin geliştirilmesini sağlamak adına özverili bir çalışma sergilediklerini dile getirdi. Bu kapsamda Aydın ilinin kalkınması ve kentin markalaşma değerinin artması adına kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Çondur, ortak paydada çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Aydın'ın kalkınması adına gerçekleşecek olan ortak projelerde birlikte hareket etmekten dolayı memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı