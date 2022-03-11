Denetimli serbestlik Müdürlüğü'nde seminer

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, denetimli serbestlik ve adliye çalışanlarına yönelik seminer düzenlendi.

Seminer'de Sungurlu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu tarafından, İstiklal Marşı'nın yazımı, önemi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve kişiliği hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Seminerin devamında İlçe Vaizi Ferruh Tekin tarafından kurtuluş savaşında şehit düşen şehitler ile 2020 yılında hayatını kaybeden Öğretmen Aytunç Faydacı'nın ruhlarına dua edildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yalnızca şair olmadığını, merhum Mehmet Akif'in yeni nesillere bütünü ile örnek alınacak bir yaşam sürdüğünü belirterek etkinliği düzenleyen denetimli serbestlik müdürlüğüne, katılımcılara ve Kerim Mandıralıoğlu'na teşekkür etti.

Adliye Konferans Salonunda düzenlenen seminere Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, denetimli serbestlik ve adliye personeli ile denetim altındaki yükümlüler katıldı. - ÇORUM