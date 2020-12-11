Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 72 ailenin hayatına dokundu
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Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 72 ailenin hayatına dokundu

11.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:05
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 72 ailenin hayatına dokundu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan yükümlülere yönelik olarak eğitim ve hayata kazandırma çalışmaları kapsamında meslek kursları ve eğitim seminerleri verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan yükümlülere yönelik olarak eğitim ve hayata kazandırma çalışmaları kapsamında meslek kursları ve eğitim seminerleri verildi.

Türkiye İş Kurumu tarafından "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Hibe Destek" programları yılda iki kez ilana çıkıyor. Bu kapsamda 2020 yılı 2. dönemde yapılan hibe destek programına 157 yükümlüye proje yazılarak katılmaları sağlandı ve bu başvuruların 72'si İŞKUR tarafından kabul edildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 6, 2020 yılının birinci döneminde ise 44 proje hazırlanmıştı. 2019 ve 2020 yıllarında toplam 122 yükümlünün projesi ise kabul edildi. Kabul edilen projelerle yükümlü başına 44 bin TL hibe desteği verilecekken, hazırlanan projeler ise şu şekilde sıralandı:

"PVC doğrama atölyesi için bir yükümlü, oto yıkama ve kuaförü 2 yükümlü, elektrik ve elektronik tamir atölyesi bir yükümlü, ev tipi perde dikim atölyesi bir yükümlü, arıcılık bir yükümlü, sebze meyve satılığı (manav) bir yükümlü, lokanta (ev yemekleri) 2 yükümlü, kanatlı hayvan bakıcılığı bir yükümlü, kaz yetiştiriciliği bir yükümlü ve son olarak küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için de 61 yükümlü olmak üzere toplam 72 yükümlüye proje desteği sağlandı."

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından korona virüs süresince ara verilen eğitim ve iyileştirme çalışmaları ve mesleki kursların pandemi sonrası devam edeceği, bu konuda proje yazmak isteyen yükümlülere desteklerin devam edileceği bildirildi. - VAN

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 72 ailenin hayatına dokundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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