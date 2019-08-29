Denetimli serbestlik hükümlülerinden çevre temizliği

29.08.2019 16:15

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlüler, temizlik yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Malatya'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Toplam 403 dekar arazide bulunan parkın her metrekaresini titizlikle temizleyen yükümlüler, topladıkları çöpleri poşetlere koyarak konteynerlere attı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, kendisinin de katıldığı temizlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik hükümlülerinin kamuya yararlı bir işte çalıştırma veya uygulama alanının her geçen gün arttığını belirtti.

Bu kapsamda doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından 26-29 Ağustos tarihlerinde projenin gerçekleştirildiğini dile getiren Badem, şunları söyledi:

"Bu proje ile Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yararlı ücretsiz çalıştırma, diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda bugün Ankara Gölbaşı ilçesi Atatürk Sahil Parkı'nda Adalet Bakam Abdülhamit Gül ve Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'un katılacakları bir etkinlik yapıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde aynı gün ve aynı saatte kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası veya yükümlülüğü bulunan yaklaşık 50 yükümlü ve personelin katılımıyla Malatya Turgut Özal Tabiat Parkı mesire alanında çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi."

Gaziantep

Gaziantep'te, "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlüler Dülükbaba Ormanı'nda temizlik yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye genelinde kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, "Denetimli serbestlik ceza yargılamasının bir parçası olup, bir ceza infaz yöntemidir. Kamu hizmeti cezasının yanı sıra, denetimli serbestlik sistemi ile yükümlülerin suç işlemesinin önlenmesi, topluma yeniden kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra meslek kazandırılması, madde bağımlılığının tedavisinin sağlanması, kanun ve nizamlara saygılı, toplumsal kurallara uygun topluma sosyal bir birey olarak kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla denetimli serbestlik, psikososyal danışmanlık hizmeti yanında rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadır." diye konuştu.

Aksoy, temiz çevre projesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimize, çocuklarımıza, yarınlarımıza miras olarak bırakabileceğimiz en önemli unsur temiz çevredir." vurgusu yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, projede 30 denetimli serbestlik yükümlüsü ile 35 açık ceza infaz kurumu hükümlüsünün yer aldığını dile getirerek, denetimli serbestlik sisteminin en önemli hedefinin, cezasını tamamlayan kişilerin, normal yaşantılarına döndüklerinde topluma daha kolay adapte olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık ile cezaevi idaresi katıldı.

Şanlıurfa

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz C¸evre Projesi" kapsamında, Şanlıurfa'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, kent merkezi ve ilçelerdeki parkların temizlik işlerini yaptı.

Tu¨rkiye'de es¸ zamanlı olarak 81 ilde yapılan "Denetimli Serbestlik Temiz C¸evre Projesi" faaliyetleri kapsamında, Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından organize edilen etkinlikte yükümlüler, Haliliye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nın bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü sayesinde toplumsal katılım ile yükümlünün iyileştirilmesinin amaçladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplinini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zaman planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesi amaçlanmaktadır. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel bir koşul olduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlık görevlerimizden biri olan, paylaştığımız yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması sayesinde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmamız mümkün olabilir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği bu toprakları bizler de gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Bu vesileyle projeye öncülük eden başta Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül olmak üzere, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve yükümlülerimize teşekkür ediyorum."

Siverek ilçesinde "Denetimli Serbestlik Temiz C¸evre Projesi" kapsamında yükümlüler Şehit Suat Aloğlu mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA