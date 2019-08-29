Denetimli serbestlik hükümlülerinden çevre temizliği

29.08.2019 14:34

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde Çorlu'de hükümlüler temizlik yaptı.

Gölbaşı Parkı'nda 19 hükümlünün katılımıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kayıtlı 19 hükümlünün, proje kapsamında çöp toplama ve temizlik işleri yaptığını söyledi.

Türkiye genelinde park, bahçe, mesire alanları gibi yerlerde projenin uygulandığını belirten Yiğiter, "Paylaştığımız yaşam alanları, doğanın temiz tutulması, doğanın korunması ve çevrenin temizlenmesi amacıyla, Adalet Bakanlığımız tarafından 26-29 Ağustos tarihleri arasında Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi başlatıldı. Proje kapsamında biz de buranın temizliğini yapmak için bir etkinlik gerçekleştirdik. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak bütün vatandaşlarımızın hakkı." dedi.

Daha sonra Başsavcı Murat Yiğiter, hükümlülerle sohbet etti.

Etkinliğe Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da katıldı.

Kaynak: AA