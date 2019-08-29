Denetimli serbestlik hükümlüleri Kafkasör Yaylası'nı temizledi

29.08.2019 14:40

Artvin'de "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.



Artvin'in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası mesire yerlerinde yapılan etkinlik kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler doğada çöp topladı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükrü Anbarpınar, bu programın Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde ülke genelinde eş zamanlı yapıldığını ifade etti. Anbarpınar, denetimli serbestlik uygulamasının amacının hükümlülerin cezaevi koşullarında kalmadan dışarıda topluma adapte olarak evlerinde, ailelerinden uzakta olmadan günlük hayatlarının idame ettirerek topluma uyum sağlaması olduğunu söyledi. Anbarpınar, "Bu uygulamanın son derece başarılı olduğunu görüyoruz. Hükümlülerimiz birçok kamu kurumunda ücretsiz olarak çalışıyor. Bu tarz etkinliklerde bulunuyorlar. Bu etkinlikler bakanlığın koordinesinde daha da artırılacaktır. Bugün burada topluma ve devlete faydalı bir etkinlikte bulunuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla yapılan bu etkinliğin vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kafkasör Yaylası'nda yapılmasından dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Elçin, "Her şeyden önce hükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması, onların bizden farklı olmadıklarını bizlere hissettirmesi, bizimde onları kucaklamamız adına güzel bir çalışma yapılmış. Bu işte emeği olan herkese Artvin Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi.



Artvin Denetimli Serbestlik Müdürü Vekili Ali Fuat Kuşçu, kamu hizmeti amacıyla "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" projesi kapsamında bir etkinlik planladıklarını belirterek, "Artvin ilimizin marka yüzü olan Kafkasör mesire alanında bu etkinliği yaptık. Bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Programa İl Sağlık Müdürü Vekili Sibel Ercan, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt ve bazı ilgiler de katılarak hükümlülerle birlikte çevre temizliği yaptı. - ARTVİN

Kaynak: İHA