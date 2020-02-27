: Denetimli serbest kalan hükümlülere iş imkanı

27.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:26

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takipleri devam eden yükümlülerin meslek edinmelerine ve tekstil sektöründe istihdam edilmelerine yönelik oluşturulan 'Tekstil Uygulama Atölyesi açılış töreni bugün İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yapıldı.

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, İŞKUR, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi'nin katkılarıyla eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile denetim ve takipleri devam eden yükümlülerin topluma kazandırılması sürecinde meslek edinmelerine destek olunarak yeniden suç işlemelerinin önlenmeye çalışılması, topluma kazandırılması amacıyla Tekstil Uygulama Atölyesi Projesi oluşturuldu. Atölyede 336 saat kurs gören yükümlüler, kursu tamamladıktan sonra işe yerleştirildi.

'Tekstil Uygulama Atölyesinin açılış töreni bugün İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yapıldı. Törene, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Başkanı Burak Ceyhan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyeti Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Servet Samsama, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Süleyman Çakıroğlu katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından destek veren katılımcılara plaketler verildi. Tüm katılımcılar açılış kurdelesini kesti ardından atölyeyi ziyaret etti. Hükümlülerin diktiği formalar, savcılara ve projeye katkıda bulunan temsilcilere hediye edildi.

CEZALANDIRMAKTAN ZİYADE TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Tekstil atölyesini gezen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, '336 saat süren bir eğitim akabinde burada iş garantili mezun oluyorlar. ve buradaki paydaşlarımız onlara iş temin ediyor. Yeniden toplumda suç işlemeden yaşayabilmeleri için tabi bu onarıcı adaletin katkıları bizim ceza sistemimize gelen denetimli serbestlik budur. Önceleri sadece cezalandırmak amacı güdülüyordu biliyorsunuz ama şu anda insanları sadece cezalandırmaktan ziyade topluma yeniden kazandırmayı düşünüyoruz. Onların insan olduğunu unutmuyoruz. Suç işleseler bile yeniden aramıza katılıp bizimle birlikte yaşayabilirler. Projenin amacı da budur. Onlara istihdam sağlamak dedi.

ONARICI ADALET VE MODERN CEZA İNFAZ ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceyhan ise, 'Denetimli serbestlik şüpheli sanık ve yükümlülerin toplum içerisinde denetim ve takibinin yapıldığı bir ceza infaz sistemi. 2005 yılında mevzuatımıza kazandırıldı. Yükümlülerin cezalarını infaz ederken aynı zamanda iyileşmeleri, rehabilite edilmeleri ve mesleki eğitimlerinin sağlanarak topluma yeniden kazandırılmasını hedef alan ceza infaz sistemi diye konuştu

Ceyhan, 'Adalet Bakanlığı olarak onarıcı adalet ve modern ceza infaz anlayışıyla hareket ediyoruz. Burada bugün gördüğümüz de bunun tezahürü. Sayın Adalet Bakanımızın talimatları doğrultusunda eski hükümlülerin istihdam edilmesi yönünde çalışmalarımız hız kazandı. Burada resmi açılışını yapmış olduğumuz atölyemiz 2009 Ekim ayında faaliyete girdi.

Buradaki en temel hedefimiz, mesleki eğitim almaları. Burada tekstil konusunda uygulama eğitimi alıyorlar. 2 ay boyunca toplamda 336 saatlik bir eğitimden sonra yaptığımız anlaşmalar neticesinde biraz önce bahsetmiş olduğum sivil toplum kuruluşları, dernekleri iş garantili bir proje bu. Onlar bu eğitimi tamamladıktan sonra oralarda işe başlıyorlar. Ekim ayında 12 tane hükümlümüz burada 336 saatlik temel eğitimini tamamladıktan sonra denetimli serbestlik sisteminden tahliye olduktan sonra buralarda işe başladı. Türkiye İş Kurumuyla da iş birliği halinde olduğumuz için hem burada çalışırken cep harçlıklarını günlük olarak alıyorlar. Hem sigortaları ödeniyor. Hem de iş başı yaptıklarında Türkiye İş Kurumu'nun iş başı ödeneğinden ilk 6 aylık ücretleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Buradaki en temel hedefimiz hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları şeklinde konuştu.

'FAZLASIYLA MEMNUNUZ

Tekstil atölyesinde eğitim alan bir hükümlü, 'Atölyeden önce yaptığım başvurular hep reddediliyordu. Aramıyorlardı, geri dönüş olmuyordu. Sonra bu kursun açıldığını öğrendim. Yaklaşık 2 buçuk aylık eğitimimiz oldu. Hocamız sağ olsun öğretti, yetiştirdi bizi. Sonra da sertifika verip işe yerleştirecekler. Fazlasıyla memnunuz. Sağ olsunlar meslek sahibi olduk. Kursun sonunda iş sahibi olacağız. Düzenli bir gelirimiz olacak. En azından hayata bir yerden devam ediyor olabileceğiz ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA

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