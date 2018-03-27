Denetimli Hükümlüler Fidan Dikti

Elbistan ilçesinde denetimli serbestlik cezası alan 15 hükümlü ilçe protokolü ile birlikte düzenlenen programda 300 fidanı toprakla buluşturdu.



Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, Adalet Bakanlığı Başkontrolörü Aykut Teker, daire müdürleri, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ile denetimli serbestlik çalışanları katıldı.

Etkinliğe katılanlar denetimli serbestlik cezası alan hükümlülerle birlikte Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne ait Kızılcaoba Mahallesi'ndeki Taşoluk mevkisinde bulunan Şehitler Hatıra Ormanı'nda 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye çağrısı ile Orman Bakanlığımızın başlattığı bir seferberlik var. Bu seferberliğe katkıda bulunmak amacıyla denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Sorkut ise bu tür faaliyetlerin hükümlülerin iyileştirilmesi ve sosyalleşmeleri anlamında önemli payı bulunacağını belirterek aynı zamanda ilçenin yeşillenmesinde kalıcı bir katkılarının olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.



Denetimli Serbestlik Müdürü Memet Aslan da fidan dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini ve toplam 300 fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.