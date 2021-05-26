Denetimlerdeki öncelik vatandaşın sağlığını korumak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünleri tüketmesi için il genelinde yaptığı denetimlere devam ediyor.

HBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Payas, Dörtyol ve Erzin'de hem marketlerde hem de kasaplarda rutin denetim gerçekleştirdi.

Marketlerdeki paketli ürünlerin son kullanma tarihini, ambalajların açık olup olmadığını ve ürünlerin gramajını denetleyen HBB zabıtaları, kasaplarda da etlerin mühürlerini ve iş yerlerinin temizliğini kontrol etti.

Tespit edilen eksiklikleri iş yeri sahiplerine ileten Büyükşehir ekipleri, yaptıkları denetimlerin temel amacının tüketiciyi korumak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler