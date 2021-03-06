Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: " Burnum acıyor, doktor maske takma dedi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: " Burnum acıyor, doktor maske takma dedi"

06.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:58

Son dakika haberleri: Denetimlerde ilginç diyalog: " Burnum acıyor, doktor maske takma dedi" Polise, 'burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi' ama ceza yemekten kurtulamadı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Korkmaz ile küçük çocuk arasında sohbet ve tokalaşma gülümsetti Eskişehir'de...

Denetimlerde ilginç diyalog: " Burnum acıyor, doktor maske takma dedi"

Polise, 'burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi' ama ceza yemekten kurtulamadı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Korkmaz ile küçük çocuk arasında sohbet ve tokalaşma gülümsetti

Eskişehir'de kontrollü normalleşme denetimi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda polis ekiplerince kalabalığın yoğun olduğu caddelerde ve kafelerde denetim gerçekleştirdi.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme kurallarının ardından sosyal mesafe ve maske kuralına yönelik Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kalabalık cadde ve sokaklarda denetim yapıldı. Cadde üzerindeki kafelerinde denetlendiği uygulamada vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu gözlenirken, yüzde 50 doluluk oranını aşan bazı işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan maske düzgün takmayan vatandaşlar uyarıları dikkate alarak maskelerini düzeltti. Kuralını ihlal eden bir şahsın polise, 'burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi ' demesi düşündürürken ekiplerince şahıs hakkında işlem uygulandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Korkmaz ile caddeden geçmekte olan küçük çocuk arasında sohbet ve tokalaşma gülümsetti. Polis ekipler sık sık ekip otomobiliyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyma konusunda vatandaşa anonslar yapıldı.

Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'
Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: ' Burnum acıyor, doktor maske takma dedi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Denetimlerde ilginç diyalog: " Burnum acıyor, doktor maske takma dedi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:59:19. #1.14#
title