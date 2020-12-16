Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var

16.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:21
Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, kış lastiği takma zorunluluğu olan araçlara yönelik denetim yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, kış lastiği takma zorunluluğu olan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kış lastiği olmayan ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara cezai işlem uygulandı.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Çerkezköy polisi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çerkezköy BSH Kavşağı'nda uygulama yapan ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti. Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti. Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirildi. Kış lastiği kullanılması yönünde yapılan uyarılara uymayan sürücülere 776 TL idari para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ

Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var
Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kumar oynarken yakalandılar, 'Cenazemiz var' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar
Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:23:35. #1.15#
title