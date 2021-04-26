Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
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Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi

Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAKARYA (İHA) – Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla denetimler sıklaştırıldı.

SAKARYA (İHA) – Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerin sıklaştırılması kısıtlama ihlallerinin önüne geçemedi. Bir hafta önce 683 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 963 kişi kısıtlamayı ihlal etti.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında 404,55 olan Sakarya'da tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlere, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde sıkı denetim talimatı verdi. Ramazan ayında neredeyse her köşe başında uygulamalar gerçekleştiren ekipler, kentte adeta kuş uçurtmuyor. İkametlerinin bulunduğu mahallenin dışında yakalanan ve izinsiz sokağa çıkan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Çok yüksek riskli kategoride yer alan kentte sıklaştırılan denetimler bile kısıtlama ihlallerinin önüne geçemedi. Bu doğrultuda polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı denetimler neticesinde bir hafta önce kısıtlamaları ihlal eden kişi sayısı 683 iken bu hafta kısıtlamayı ihlal edenlerin sayısı 963 oldu. Ekipler, son 7 günde yaptığı denetimler neticesinde kısıtlamayı ihlal eden 963 kişiye ise toplamda 947 bin 661 lira idari para cezası uyguladı. - SAKARYA

Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi
Denetimler sıklaştı Sakarya'da rekor ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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