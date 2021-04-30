Denetimler, karada olduğu gibi denizde de devam edecek
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Denetimler, karada olduğu gibi denizde de devam edecek

Denetimler, karada olduğu gibi denizde de devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

18 günlük tam kapanmanın ardından Aydın genelinde denetimler başlarken, kontroller karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edecek.

18 günlük tam kapanmanın ardından Aydın genelinde denetimler başlarken, kontroller karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edecek.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denetim çalışmaları da koordineli bir şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sürecine giren Aydın'da da, kısıtlama sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karada olduğu gibi denizde de gerekli önlemler alındı. Tam kapanma süresince Aydın'ın önemli turizm merkezleri Kuşadası'nda 3 sahil güvenlik unsuru ile 23 personel, Didim'de ise 3 sahil güvenlik unsuru ile 23 personel kısıtlama süresince görev yapacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "Denetimlerimiz karada olduğu gibi denizde de 7 gün 24 saat aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Denetimler, karada olduğu gibi denizde de devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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