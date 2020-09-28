Denetimler hız kesmiyor
28.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:43
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çarşamba'nın Yeni Şehir Köprüsü girişinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Sürücüler evrak ve kural ihlalleri hususunda kontrol edildi.
Yapılan denetimler gün boyunca sürdü. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı