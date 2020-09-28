Denetimler hız kesmiyor
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Denetimler hız kesmiyor

28.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:43
Denetimler hız kesmiyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çarşamba'nın Yeni Şehir Köprüsü girişinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Sürücüler evrak ve kural ihlalleri hususunda kontrol edildi.

Yapılan denetimler gün boyunca sürdü. - SAMSUN

Denetimler hız kesmiyor
Denetimler hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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